Рост оборота розничной торговли Москвы в январе 2022 года превысил 30%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Москве в январе 2022 года составил более 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Москва-24" заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Показатели, которые мы получили по итогам прошлого года: <...> и потребительский спрос восстановился, и даже вырос относительно доковидного 2019 года в реальном выражении, это касается практически всех отраслей экономики; мы видим рост промышленности, рост объема инвестиций. Если мы говорим про текущую ситуацию, то, несмотря на действительно достаточно напряженную ситуацию с "омикроном", нам удалось не вводить никаких ограничений, и если взять, там, такой хороший маркер состояния экономики - оборот розничной торговли, - то мы видим продолжающийся рост. <...> Если взять январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года", - сказал он.

Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что Москва входит в число мировых лидеров по оборотам розничной торговли и темпам ее восстановления. Так, по данным Oxford Economics, которые приводятся на сайте, российской столице удалось обойти по объемам розничной торговли ведущие международные финансовые центры.

Также сообщалось, что оборот предприятий торговли за 12 месяцев 2021 года вырос на 37,1% к 2020 году и составил 6,67 трлн рублей, предприятий сферы услуг - на 40,7% - до 8,05 трлн рублей.