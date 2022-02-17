Объем агроэкспорта в Чувашии вырос на $10 млн за год

ТАСС, 17 февраля. Агроэкспорт в Чувашии в 2021 году увеличился на $10 млн, по сравнению с 2020 годом, и достиг $47 млн. Об этом в четверг сообщил глава республики Олег Николаев во время выступления с отчетом перед Государственным Советом региона о результатах деятельности кабинета министров за 2021 год.

"В сравнении с прошлым годом объем агроэкспорта вырос почти на $10 млн (в сравнении с 2019 годом - на $20 млн) и достиг почти $47 млн", - сказал он.

Николаев уточнил, что прежде всего в республике развивается экспорт переработанной сельхозпродукции. Он составляет более 85% и занимает почти 15% в общем объеме экспорта Чувашии. "Торговля осуществляется с 41 страной мира. В 2021 году освоены новые рынки. Кондитерские изделия, шоколад, хлеб впервые попробовали в Италии, Турции, Швейцарии, Литве, Кувейте, Ираке, куриные лапки - в Китае. Начаты поставки органического льна в страны Европы", - пояснил он.

Глава республики добавил, что в целом внешнеторговый оборот Чувашии в 2021 году, по предварительным данным, составил порядка $624 млн. "Мы последовательно приближаемся к его заветному положительному балансу, когда объемы экспорта превышают объемы импорта. Если в 2019 году сальдо внешнеторгового оборота составляло минус $126 млн, то уже в 2021 году - минус $21 млн. <…> Таким образом, разрыв внешнеторгового баланса сокращен за этот период более чем на $100 млн", - отметил он.

По словам Николаева, предприятия региона экспортируют химическую продукцию, продукцию машиностроения, электротехнику, продукты питания. Торговыми партнерами Чувашии на данный момент являются 99 стран мира. Он также добавил, что в 2022 году власти региона приложат все усилия, чтобы довести это число до ста.

Глава республики подчеркнул, что все эти достижения стали возможными благодаря широкому спектру мер поддержки всех направлений сельскохозяйственного производства. "В 2021 году на развитие отрасли мы смогли направить почти в два раза больше средств, чем годом ранее - всего более 4 млрд рублей. В дополнение к существующим мерам введены субсидии мукомолам и хлебопекам, на производство и реализацию зерновых культур, что позволило сдержать рост цен на социально значимый ассортимент хлебобулочных изделий", - сказал он.