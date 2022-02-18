Первый брендированный самолет Air Montenegro приземлился в Подгорице

БЕЛГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная авиакомпания Черногории Air Montenegro после конфликта вокруг логотипа со своим обанкротившимся предшественником Montenegro Airlines посадила в Подгорице свой первый брендированный самолет. Об этом в четверг сообщил черногорский перевозчик на своей официальной странице в Facebook.

"Мы использовали меньшую интенсивность движения в зимний период для брендирования [самолета Embraer E195] 40-AOA, а 40-AOB также скоро будет иметь логотип", - отметили в компании.

Нанесение фирменных знаков Air Montenegro было отложено на девять месяцев из-за судебного иска, поданного обанкротившейся компанией Montenegro Airlines из-за предполагаемого незаконного использования ее корпоративного логотипа. В связи с этим воздушные судна Air Montenegro до сих пор были окрашены только в белый цвет.

В конце декабря 2020 года госкомпания Montenegro Airlines по решению руководства приостановила дальнейшие полеты, а в апреле прошлого года была признана банкротом. В начале февраля правительство учредило новую авиакомпанию Air Montenegro, которая в конце мая представила свой логотип, напоминающий фирменный знак предыдущей компании - символ орла на голубом фоне.