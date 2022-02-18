"Известия": россияне смогут отзывать у банков согласия на обработку персональных данных

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россияне смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они предоставляли банкам. Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) обсуждает с рынком запуск специализированной платформы для управления доступом банков к личным данным, сообщил регулятор "Известиям" .

Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Эксперимент. Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

В ЦБ изданию пояснили, что такая платформа позволит упростить процесс предоставления данных из разных финансовых организаций с разрешения гражданина и управлять этими согласиями по аналогии с тем, как это происходит в "Цифровом профиле" с информацией из госисточников.

"При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе", - подчеркнула руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

Как рассказала изданию глава ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова, ЦБ уже поручил проведение опроса участников финансового рынка на тему целесообразности создания платформы коммерческих согласий. После этого ассоциация направит результаты регулятору.

Ряд банков ("Газпромбанк", МКБ, ВТБ, ПСБ) принимают участие в обсуждении нововведения.