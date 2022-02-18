Экспорт пшеницы из Адыгеи за 10 месяцев 2021 года составил $8 млн

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Первые прямые экспортные поставки пшеницы из Адыгеи, которые провели сельхозпредприятия республики за 10 месяцев 2021 года, составили $8 млн, сообщил ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта Алий Дедухов.

"В республике в 2021 году открылись компании, которые впервые стали экспортировать пшеницу из Адыгеи напрямую и серьезными темпами, то есть продукт сразу занял один из верхних уровней по объемам экспорта. За 10 месяцев - с января по октябрь - поставки составили порядка $8 млн", - сказал он.

Выращенные в Адыгее пшеница и ячмень были отправлены на экспорт в основном в Турцию и страны Ближнего Востока.

"Адыгея - преимущественно аграрная республика, которая экспортировала пшеницу высшего сорта и ранее. Это происходило через трейдеров в регионах Юга России - Краснодара, Ростовской области, Ставрополья. Однако прямые поставки выгодней для сельхозтоваропроизводителей. И для нас, как института, поддерживающего экспорт в регионе, прямые экспортеры - очень важны", - добавил собеседник агентства.

В соответствие с оперативными данными Федеральной таможенной службы, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики в 2021 году увеличился на 70% по сравнению с 2020 годом и составил $19,3 млн. Наибольший объем экспорта АПК - порядка 65% - составили зерновые культуры, это пшеница, ячмень, кукуруза, рис и подсолнечное масло.

О развитии экспортных связей

Центр поддержки экспорта Адыгеи, способствующий развитию внешнеэкономических связей и реализации продукции местных предпринимателей, в том числе и брендовой, открылся в 2019 году. Основные экспортируемые из республики товары - продукция АПК: молочная и кисломолочная, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, нешелушеный рис, а также механическое оборудование, пиломатериалы, безалкогольные напитки, гофрированный картон, эфирные масла, бытовая химия, сельхозтехника.

Товаропроизводители Адыгеи экспортируют продукцию более чем в 30 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами республики в экспорте являются страны СНГ - Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения), Ближнего Востока, Турция, Израиль, Литва, Китай. В 2021 году география экспорта расширилась, к этим странам добавились Германия, Нидерланды, Вьетнам и Грузия.