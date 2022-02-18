Сухпайки вошли в топ популярных подарков на 23 февраля на Wildberries

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сухпайки вошли в топ-10 возможных подарков на День защитника отечества на Wildberries. Об этом говорится в аналитике Wildberries среди данных 80 млн интернет-заказов покупателей с 1 по 15 февраля 2022 года.

"Самым распространенным возможным подарком к 23 февраля станут мужские носки, которых россиянки с 1 по 15 февраля 2022 г. заказали больше всего в штуках. Число их заказов по сравнению с 1-15 января г. выросло на 133%. Неизменным подарком к 23 февраля остаются и мужские трусы (+90%), которые находятся на втором месте по популярности после носков. Третье место в топе занимают дезодоранты, четвертое - ремни, пятое - кошельки, шестое - пены для бриться, седьмое - электрические бритвы, восьмое - машинки для стрижки волос, девятое - галстуки. Топ замыкают армейские сухпайки", - говорится в сообщении.

Также среди популярных традиционных подарков - галстуки (рост числа заказов 84% по сравнению с 1-15 января 2022 года), ремни (+212%), кошельки (+198%).

Недорогим и оригинальным подарком, которые прекрасная половина россиян подарит своим защитникам, стали армейские сухпайки (рост числа заказов на 490%) - подарочные наборы продуктов, оформленные как настоящий солдатский рацион. Наибольшей популярностью у покупательниц пользовались большие наборы стоимостью около 1,5-2 тыс. рублей из различных консервов, бакалеи и снеков.

В преддверии Дня защитника Отечества растет и спрос на мужскую косметику и парфюмерию. В первой половине февраля 2022 года число заказов бритвенных наборов увеличилось на 233% по сравнению с январем, косметических наборов для ухода - на 422%, дезодорантов - на 53%, а одеколонов - на 93%. Спрос на мужскую туалетную воду вырос на 123%, а популярность гелей для душа взлетела почти в 12 раз по сравнению с январем. Еще одна популярная категория подарков для мужчин - техника и электроника. Спрос на электрические бритвы в первой половине февраля вырос на 192%, на машинки для стрижки бороды и волос - на 88%. В подарок женщины все чаще заказывают и дорогой крепкий алкоголь. Число бронирований бренди через онлайн-платформу Wildberries вырос на 500%, а бутылок коньяка заказали на 200% больше. Стоимость такого подарка может достигать почти 14 тыс. рублей за 0,7 л 30-летнего бренди из испанской Андалусии.

Для своих маленьких защитников матери приобретают игрушечное оружие (+60%), машинки (+93%), самолеты и вертолеты (+118%), а также различные сборные модели (+122%), самыми популярными из которых стали прототипы различных автомобилей и мотоциклов.