Руководство алтайского шинного завода заявило о прекращении забастовки сотрудников

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Около 50 сотрудников сборочного цеха Алтайского шинного завода ООО "Нортек" инициировали остановку рабочего процесса из-за вопросов по начислению зарплаты, сейчас рабочий процесс на заводе восстановлен полностью, сообщил ТАСС заместитель управляющего директора предприятия по коммерции Алексей Терехович.

"Фактически некое количество людей, а именно около 50 сотрудников сборочного цеха, отказались выполнять рабочие обязанности. Средняя зарплата по заводу у нас 56 тыс. рублей до уплаты налогов в январе. Из числа специалистов сборочного цеха 15 сотрудникам было начислено от 100 до 200 тыс. рублей. На фоне этой информации руководство завода организовало проверку по данным начислениям. Соответственно, рабочим выплатили только окладную часть, а стимулирующие выплаты будут перечислены по итогам проверки. Она завершится ориентировочно в следующий понедельник", - сказал Терехович.

Он отметил, что с инициаторами остановки рабочего процесса провели переговоры, и сейчас рабочий процесс на заводе полностью восстановлен. После завершения проверки начислений довыплаты сотрудникам произведут в течение двух дней.

"Со всеми сотрудниками удалось прийти к компромиссу. Вопрос не в том, что мы не собираемся выплачивать заработанные честным трудом деньги, а просто проверим, насколько выплаты были объективны, и произведем довыплаты", - подчеркнул собеседник.

В местных СМИ появилась информация о том, что сотрудники крупнейшего предприятия накануне отказались выходить на смены из-за того, что получили уменьшенные зарплаты. В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что инициировали проверку.

Компания "Нортек", базирующаяся в Алтайском крае, занимается производством автомобильных и авиашин. Завод является единственным российским производителем авиашин. Ежегодно "Нортэк" выпускает продукцию на сумму около 15 млрд рублей. Компания осуществляет поставки по всей России и в 36 стран мира. Производственная линейка включает в себя шины для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков. В сутки предприятие производит порядка 250 тонн готовой продукции.