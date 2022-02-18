Вклад "Автоваза" в выручку Renault в 2021 году вырос на 10,4%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вклад "Автоваза" в выручку Renault по итогам 2021 года составил €2,85 млрд, что на 10,4% превышает показатель за предыдущий год, говорится в отчете по продажам акционера компании - группы Renault.

Операционная маржа составила €247 млн (+€106 млн к 2020 году). Этот показатель в основном был достигнут за счет роста цен на автомобили. "[…] Это более чем компенсировало негативный эффект валюты и роста цен на сырье", - отмечается в отчете.

Как сообщалось ранее, "Автоваз" в 2021 году увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. При этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".

В новость внесена правка (10:58 мск) - верно €2,85 млрд