Криптобиржа Binance вступила в Ассоциацию банков России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance вступила в Ассоциацию банков России. Также на базе ассоциации был создан экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам, который возглавила GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова, говорится в сообщении биржи.

"Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Цель экспертного центра - подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение рабочих органов Ассоциации банков России и ее представителей экспертно-аналитическими материалами по данной теме, обобщение и распространение международного опыта", - отмечается в сообщении. Президиум совета Ассоциации проголосовал за назначение руководителем экспертного центра GR-директора Binance в России и СНГ Ольги Гончаровой, уточнили в Binance.

В январе сообщалось, что бывший директор департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России Ольга Гончарова назначена на должность GR-директора криптобиржи Binance в России и СНГ с целью дальнейшего развития и усиления позиций компании в России.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.