Компания Millhouse Абрамовича купила отель "Кристалл" в Геленджике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Структура компании Millhouse Романа Абрамовича "Финэстейт Ко" стала владельцем 100% акций ООО "Отель-пансионат "Кристалл", следует из базы данных "Спарк".

Указанная компания в свою очередь владеет одноименной гостиницей у Черного моря в Геленджике, сообщили в РБК. По данным издания, ранее отель-пансионат принадлежал на паритетных началах экс-мэру Геленджика и бывшему депутату Госдумы Сергею Озерову, а также Валерию Сергеевичу Озерову.

В пресс-службе Millhouse ТАСС не предоставили комментарий.

По словам источника ТАСС, знакомого с рынком недвижимости Краснодарского края, это не первая сделка Абрамовича в Геленджике, он в том числе покупает земли под строительство. Как отметил собеседник агентства, если в Сочи недвижимость становится все дороже, а объем предложения все меньше, то в Геленджике "есть где развернуться". Источник предположил, что Абрамович может заняться курортным развитием территории, что в перспективе пойдет на пользу городу, который недавно принял новый генплан.

Отель-пансионат "Кристалл" построен в 2008 году. Он включает 7-этажный корпус на 200 номеров и пять коттеджей. Площадь территории пансионата составляет 1,6 га, а расстояние до моря - 50 м.

Компания Millhouse управляет девелоперскими активами Романа Абрамовича. Она владеет бизнес-центрами "Крылатские холмы", "Четыре ветра", "Балчуг плаза" и "Белые сады". Также Millhouse реализует проект многофункционального культурного комплекса на основе "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге и делового квартала "Сколково Парк" на западе Москвы.