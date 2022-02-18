"Калашников" вывел на рынок новый травматический пистолет на базе ПМ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" вывела на рынок новый травматический пистолет PM Pro, выполненный на базе пистолета Макарова. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"ГК "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM Pro под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надежностью пистолета Макарова", - сообщили в пресс-службе.

Как сказали в "Калашникове", PM Pro имеет возможность установки опционных прицельных приспособлений, посадочные места для которых выполнены по стандарту Glock. "Граждане РФ, которым исполнился 21 год, могут приобрести самозарядный пистолет ограниченного поражения PM Pro в установленном законом порядке", - добавили в ГК.

В PM Pro применяется патрон 9 мм PA. Масса пистолета составляет 750 грамм, длина ствола - 93,5 мм, общая длина - 166 мм, вместимость магазина - 8 патронов. В стволе пистолета установлены два штифта-ограничителя.