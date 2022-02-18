Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере в 2022 году превысил 3 трлн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере на 18 февраля 2022 года превышает 3 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбера.

"Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство, доля которого в портфеле малого и среднего бизнеса за год выросла почти на 11 п.п. и составляет 38%. На сельское хозяйство и пищевую промышленность в совокупности приходится 13%, отрасль коммерческой недвижимости, в том числе строительные подрядчики, -12%, торговли - 10% портфеля", - сообщается в пресс-релизе банка.

За первые два месяца 2022 года портфель привлеченных банком средств в сегменте кредитования среднего и малого бизнеса увеличился на 3%. Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов отмечает, что доля Сбера на рынке кредитования за год выросла на 5 п.п., а портфель кредитования по льготным программам составляет 750 млрд рублей.