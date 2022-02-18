"Нафтогаз" планирует импортировать 1,1 млрд куб. м газа к маю

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" импортировала с начала года 176 млн куб. м газа и намерена нарастить импортные поставки до 1,1 млрд куб. м до конца апреля. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады в пятницу.

"В течение января - февраля "Нафтогаз" импортировал 176 млн куб. м природного газа. Кроме того, в настоящее время законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте, еще 600 млн куб. м группа "Нафтогаз" планирует импортировать в апреле", - проинформировал он. В общей сложности, по его словам, до конца апреля "Нафтогаз" намерен импортировать 1,1 млрд куб. м газа.

Другие участники рынка уже импортировали 156 млн куб. м с начала года, добавил Шмыгаль.

По словам премьера, в настоящее время импорт газа идет "в плановом порядке". Кроме того, "Нафтогаз" планирует получить около 3,3 млрд куб. м газа в первом квартале текущего года за счет внутренней добычи на Украине, сообщил премьер.

По словам главы правительства, в настоящее время в подземных хранилищах газа страны находится 10,6 млрд куб. м голубого топлива, что достаточно для прохождения текущего отопительного сезона.