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Россия подала властям Таиланда запрос на организацию прямых рейсов в Чиангмай

На данный момент из РФ осуществляются прямые рейсы только в Бангкок и на Пхукет

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Россия направила в Управление гражданской авиации Таиланда запрос на организацию прямых рейсов в Чиангмай. Об этом в пятницу на церемонии открытия почетного консульства в одноименной северной провинции заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Российская сторона направила в Управление гражданской авиации Таиланда запрос для запуска прямых рейсов из России в Чиангмай, - сказал он. - Еще предстоит много работы до того, как эти полеты официально начнут осуществляться". Томихин также выразил надежду, что с окончанием пандемии коронавируса и началом прямых рейсов в Чиангмай "больше российских туристов захочет посетить эту часть королевства, чтобы познакомится с дружелюбными людьми, а также побывать в интересных и красивых местах в трех северных провинциях". Речь идет о провинциях Чиангмай, Чианграй и Мехонгсон.

На данный момент из России осуществляются прямые рейсы только в Бангкок и на Пхукет.

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