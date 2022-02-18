Россельхознадзор с 18 февраля разрешил ввоз инкубационных яиц с 14 предприятий ЕС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор возобновляет поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с 14 предприятий Швеции, Венгрии и Германии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор в связи с улучшением эпизоотической обстановки по гриппу птиц с 18 февраля 2022 года возобновляет поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с девяти шведских предприятий, расположенных в лене Сконе, 1 предприятия из венгерского медье Комаром-Эстергом и четырех немецких, находящихся в районах Куксхафен и Харбург федеральной земли Нижняя Саксония", - отмечается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести ферм Великобритании.