Абу-Даби изучает возможности производства водорода на ядерных реакторах

ТАСС, 18 февраля. Эмират Абу-Даби рассматривает возможность производства водорода на ядерных реакторах с целью декарбонизации энергетического и промышленного секторов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, заявил Мохаммед аль-Хаммади, исполнительный директор Корпорации по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC).

По словам аль-Хаммади, водо-водяные ядерные реакторы, которыми оснащена АЭС "Барака", могут быть соединены с установкой по производству водорода в единую систему когенерации для экономически эффективного производства как электроэнергии, так и собственно водорода. Несмотря на то, что такой метод имеет большой потенциал в контексте содействия усилиям по декарбонизации, его применение сопровождается рядом проблем, связанных с рентабельностью включения производства водорода в более широкую энергетическую стратегию. Так, для производства водорода с помощью термохимических процессов расщепления воды требуются инновационные ядерные реакторы, работающие при очень высоких температурах. В настоящий момент ENEC совместно с правительством изучает технические возможности и экономическую целесообразность модернизации имеющихся ядерных реакторов для внедрения нового метода, привлекательность которого обусловлена главным образом тем, что ОАЭ первыми из нефтедобывающих стран Персидского залива взяли на себя обязательство достичь нулевого баланса выбросов углекислого газа к 2050 году.

Bloomberg отмечает, что в случае успеха ОАЭ планируют использовать "зеленый" водород как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.

Аль-Хаммади также назвал разумным решение властей ОАЭ инвестировать в ядерную энергетику, особенно учитывая энергетический кризис в Европе, который во многом обусловлен резким ростом цен на природный газ. "Сегодня наши инвестиции в ядерную энергетику приносят дивиденды <...>. Мы видим цены на газ в Европе, поэтому круглосуточно и без выходных производим 1400 мегаватт электроэнергии из надежного, безопасного и чистого источника", - подчеркнул он.

Первая в арабском мире атомная электростанция "Барака", расположенная в эмирате Абу-Даби, начала работу в 2020 году. Запуск первого из четырех энергоблоков состоялся 1 августа 2020 года, а введение в промышленную эксплуатацию - 6 апреля 2021 года. По данным МАГАТЭ, подключение второго энергоблока к энергосистеме страны было произведено 14 сентября 2021 года. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков, который планируется завершить в 2025 году, мощность станции составит 5,6 гигаватт что обеспечит около 25% потребностей страны в электроэнергии.