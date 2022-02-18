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Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских удобрений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что российский лидер в ответ на его просьбу отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.

"Я попросил, чтобы помогли нам россияне - не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось", - сказал Лукашенко.

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