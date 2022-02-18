Экспортные цены на пшеницу из России опустились до самого низкого уровня с октября

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу опустились до самого низкого уровня с октября 2021 года, говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных российских портах вновь снизились, следует из мониторинга "Совэкон". За неделю котировки опустились на $3 - до $313 за тонну FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС) на фоне вялого спроса. Это самый низкий уровень цен с октября прошлого года", - отмечается в сообщении.

Потенциал снижения еще не выбран, полагают эксперты "Совэкон", однако рост конкурентоспособности черноморской пшеницы может в будущем вернуть покупателей. Положительно на спросе сказалось бы и снижение геополитической напряженности в черноморском регионе, указывают эксперты.