Связанный с "Уралхимом" "Химактивинвест" выиграл аукцион еще по 32% "Тольяттиазота"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Химактивинвест", связанный с "Уралхимом" Дмитрия Мазепина, выиграл торги еще по 32% акций "Тольяттиазота", следует из протокола торгов.

Компания предложила за пакет 25,85 млрд рублей, в то время как стартовая цена составляла 25,67 млрд рублей. Также в торгах на этот лот приняло участие ООО "Актум" с предложением в 25,7 млрд рублей.

Ранее "Химактивинвест" стал победителем торгов по 38,7% акций "Тольяттиазота" за 31,5 млрд рублей при стартовой цене 31,17 млрд рублей.

На торги были выставлены акции "Тольяттиазота", принадлежащие компаниям Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc., аукцион проводился в рамках банкротства бизнесмена Сергея Махлая.

Таким образом, "Химактивинвест" получает 70,7% в "Тольяттиазоте". Пакет "Уралхима" в ТОАЗе - 9,97%.

В ноябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% голосующих акций "Тольяттиазота".

В конце ноября 2021 года "Уралхим" на внеочередном собрании акционеров "Тольяттиазота" получил контроль над советом директоров компании и сменил ее главу на своего представителя. 27 ноября стало известно о задержании и. о. генерального директора "Тольяттиазота" Андрея Бобкова сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области. До своего задержания Бобков направил в ФСБ, СК РФ и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. По мнению Бобкова, эти действия были направлены на "рейдерский захват" со стороны "Уралхима", с которым "Тольяттиазот" находится в многолетнем конфликте.

"Уралхим" стал акционером "Тольяттиазота" в 2008 году. "Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида.