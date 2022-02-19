Оператор ГТС заявил, что инцидент с газопроводом в Луганске не влияет на работу системы

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Инцидент с газопроводом в ночь на субботу в Луганске не повлиял на работу ГТС Украины. Она продолжает выполнять свои транзитные обязательства, сообщила компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области, сообщаем, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит", - говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.

При этом подчеркнуто, что транзит происходит в обычном режиме. "ОГТСУ работает в штатном режиме и продолжает выполнять свои транзитные обязательства", - заверили в компании.

Ранее сообщалось о двух взрывах на газопроводе в разных районах Луганска в ночь на субботу, после которых возникли сильные возгорания. В течение часа возгорание на месте первого взрыва было ликвидировано, работы на месте второго взрыва продолжаются. По данным источника в силовых структурах Луганской народной республики, газопровод в Луганске был подорван не менее чем в трех местах. По данным компании "Луганскгаз", от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов.