Чернышенко заявил, что ежегодный турпоток на Кубань может вырасти на 5 млн человек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ежегодный туристический поток в Краснодарский край может увеличиться на 5 млн человек благодаря сотрудничеству региона с корпорацией "Туризм.РФ", сообщили ТАСС в субботу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Ожидаем, что за счет реализации проектов ежегодный туристический поток в регион увеличится на 5 млн человек, а в субъекте появятся тысячи новых рабочих мест", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер принял участие в церемонии подписания соглашения между "Туризм.РФ" и администрацией Краснодарского края. Документ предполагает совместное развитие туристической инфраструктуры региона. Чернышенко отметил, что в рамках соглашения перед руководством региона и корпорацией "Туризм.РФ" ставится задача построить на Кубани за счет средств инвесторов комплексные всесезонные курорты мирового уровня и развивать новые виды туризма.

"В горизонте шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тыс. новых номеров. Прежде всего, это будут доступные и комфортные средства размещения для наших туристов. Те инструменты, которые есть в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", позволяют бизнесу обеспечить беспрецедентно короткий срок окупаемости их проектов. В ближайшее время начнется строительство, в том числе, объектов индустрии развлечений, аквакомплексов, оздоровительных центров. Будут реконструированы набережные, благоустроены прилегающие территории", - рассказал вице-премьер.

Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов уточнил, что в рамках соглашения планируется развивать три комплексные территории: Абрау-Дюрсо, курорт "Долина Васта" в горном кластере Сочи и туристический кластер в станице Благовещенской в Анапе. Например, в Абрау-Дюрсо появится курорт с инфраструктурой для исторического, экологического и гастрономического туризма. Также запланирована реконструкция исторического центра села Абрау и прогулочной набережной вокруг озера. Дополнительно корпорация планирует определить перспективные туристические территории и уже работает над новыми проектами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион планирует к 2030 году ежегодно принимать до 22 млн отдыхающих. По его словам, санаторно-курортная отрасль становится все более инвестиционно привлекательной. В 2021 году инвестиционный портфель отрасли вырос в 3,5 раза и достиг 108 млрд рублей, добавил он.