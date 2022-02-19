В Москве за нарушения прекратили деятельность 115 частных охранных организаций

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Деятельность 115 частных охранных организаций прекратили в Москве за различные нарушения в 2021 году и начале 2022-го. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

"Наши сотрудники проводят плановые проверки, в ходе которых проверяются различные аспекты деятельности организаций. При выявлении серьезных нарушений результатом проверки может стать лишение лицензии. К примеру, в 2021 году и начале 2022 года досрочно прекращена деятельность 115 частных охранных организаций", - сказал он.

По его словам, в Москве насчитывается более 2,8 тыс. лицензированных частных охранных организаций.