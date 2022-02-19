{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве за нарушения прекратили деятельность 115 частных охранных организаций

В столице насчитывается более 2,8 тыс. лицензированных ЧОП

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Деятельность 115 частных охранных организаций прекратили в Москве за различные нарушения в 2021 году и начале 2022-го. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

"Наши сотрудники проводят плановые проверки, в ходе которых проверяются различные аспекты деятельности организаций. При выявлении серьезных нарушений результатом проверки может стать лишение лицензии. К примеру, в 2021 году и начале 2022 года досрочно прекращена деятельность 115 частных охранных организаций", - сказал он.

По его словам, в Москве насчитывается более 2,8 тыс. лицензированных частных охранных организаций.

Теги
Россия
В Белоруссии скорректировали экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов
Также предусмотрели отмену ставки налога на прибыль в размере 50%, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Белоруссии по магистральным трубопроводам нефти и (или) нефтепродуктов транзитом
Читать полностью