Правительство Молдавии частично компенсирует населению тарифы на газ и тепло

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии выделит 292,4 млн леев ($16,4 млн) на частичную компенсацию бытовым потребителям возросших тарифов на газ и тепловую энергию. Такое решение принято в субботу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Министерство труда и социальной защиты выплатит аванс в размере 266,9 млн леев ($14,8 млн) в адрес предприятия "Термоэлектрика" и платеж в размере 25,4 млн леев ($1,4 млн) для "ТЭЦ-Норд", - говорится в документе на сайте кабмина. Таким образом будут компенсированы расходы бытовых потребителей за февраль - март 2022 года.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) одобрило увеличение тарифа для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за куб. м газа. Тогда правительство также частично компенсировало потребление до объема 150 куб. м в месяц на одно домохозяйство, после превышения этого уровня жители оплачивают тариф в полном размере. В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла с $457 до $647 за тыс. куб. м, и газораспределительная компания "Молдовагаз" обратилась к НАРЭ с просьбой поднять тариф до 15,59 лея ($0,8).

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Подорожание газа вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.