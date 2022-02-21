"Ъ": "Новатэк" вернулся к идее реализации "Обского СПГ"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" вернулся к идее реализации проекта "Обский СПГ" - правда, в едином комплексе с "Обским ГХК". Проект может быть реализован уже не по российской технологии, а на плавучей платформе, как и "Арктик СПГ - 2", участием в проекте уже интересуется французская TotalEnergies, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Следующим СПГ-проектом "Новатэка" после "Арктик СПГ - 2" станет "Обский СПГ" в Сабетте. Компания отказалась от идеи делать этот завод на российской технологии "арктического каскада", он будет построен на плавучей платформе по той же технологии, что и "Арктик СПГ - 2", - отмечает издание.

Речь идет об одной линии мощностью 6,6 млн тонн с вводом в 2026-2027 годах.

Ранее председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания не довольна работой четвертной линии "Ямал СПГ" - первой в стране, созданной по российским технологиям. Компания планирует предъявить финансовые претензии к поставщикам оборудования.

Компания также отказалась от идеи строительства "Обского СПГ", который также планировался на базе этой российской технологии сжижения газа - "Арктический каскад". Вместо него будет реализован газохимический проект "Обский ГКХ".