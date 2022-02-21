В ЕС заявили, что обеспечены газом на ближайшее время в случае прекращения поставок из РФ

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз будет обеспечен газом на ближайшее время в случае прекращения поступлений из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Confidencial.

"ЕС уже несколько лет работает над диверсификацией нашего энергоснабжения", - отметила она, признав, что Евросоюз "по-прежнему сильно зависит от газа, большая часть которого импортируется". "Мы диверсифицировали наши поставки по газопроводам, например, через Южный газовый коридор и соединение "Медгаз" с Алжиром. Также были вложены значительные средства в терминалы сжиженного природного газа (СПГ), которые предлагают гораздо более гибкие способы транспортировки газа туда, где он больше всего нужен", - сказала Симсон.

"Импорт СПГ в январе достиг рекордного уровня, и основным поставщиком стали США, - отметила она. - В течение последних нескольких недель я была в постоянном контакте с партнерами по всему миру, от Норвегии до Катара, Египта и США, чтобы обеспечить варианты дополнительных поставок СПГ". "Хотя запасы ниже, чем обычно для этого времени года, у нас также есть значительные запасы газа в хранилищах, чтобы покрыть спрос до конца зимы", - уточнила еврокомиссар.

По ее версии, "мнение Еврокомиссии по "Северному потоку - 2" не изменилось". "Это не проект общеевропейского интереса, и он не способствует диверсификации наших поставок газа, - утверждала Симсон. - Наша роль заключается в обеспечении того, чтобы после ввода в эксплуатацию "Северный поток - 2" функционировал в полном соответствии с ключевыми принципами европейского и международного энергетического права".