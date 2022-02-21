Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в понедельник демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 1,9% и находился на уровне 1 417,8 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3 452,43 пункта (+1,74%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,74%, до 3 368,09 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уменьшилась на 0,19%, до $93,36 за баррель. Фьючерс на WTI снизился на 0,39% и торговался на уровне $89,86 за баррель.