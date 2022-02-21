В Омске построят очистные сооружения для новых ледового дворца и жилого квартала

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Очистные сооружения для обслуживания возводимого к молодежному чемпионату мира по хоккею-2023 ледового дворца и нового микрорайона "Прибрежный" будут построены до конца 2022 года в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Стоимость проекта оценивается в 219,9 млн рублей.

"Эти очистные сооружения необходимы для оптимального функционирования многофункционального спорткомплекса "Арена", для обеспечения очистки сточных вод микрорайона "Прибрежный", предотвращения загрязнения окружающей среды и повышения уровня качества жизни населения", - цитирует пресс-служба заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Романа Минуллина. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2022 года.

На строительство очистных сооружений бюджет региона выделит 219,9 млн рублей. Проект будет реализован на базе недостроенных инженерных сетей нового ледового дворца в рамках программы "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области". Объекты будут размещены на двух земельных участках площадью 4 тыс. кв. метров возле моста им. 60 лет ВЛКСМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Для этого в Новосибирске и Омске возводятся новые ледовые арены.