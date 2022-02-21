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В АТОР сообщили, что путевки в Турцию лидируют по спросу на майские праздники

Средняя стоимость туров на майские праздники выросла по большинству направлений

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Доля продаж путевок в Турцию на майские праздники составляет от 45% до 70% среди зарубежных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"По объемам продаж турпакетов на майские праздники сейчас лидирует Турция. Ее доля в продажах на указанные даты составляет от 70% до 45%", - говорится в сообщении.

Путевки в Турцию занимают первое место по популярности у многопрофильных туроператоров Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "TUI Россия", "Интурист" и Tez Tour. Туры в эту страну также входят в топ-5 продаж на майские праздники у специализированных туроператоров, таких как PAC Group и Space Travel. По данным федеральной сети турагентств "1001 тур", около половины бронирований туров с заездами с 29 апреля по 8 мая приходится на Турцию, на втором месте Египет, на третьем - Россия, рассказали в АТОР.

По данным Tez Tour и других игроков рынка, более половины заявок на поездки в Турцию в начале мая оформляют семьи с детьми. Наибольшим спросом среди российских туристов пользуются отели категории "пять звезд". На втором месте среди зарубежных направлений по количеству бронирований турпакетов на майские праздники Египет, доля бронирований туров в эту страну у разных туроператоров составляет от 7% до 19%. Также популярностью пользуются путевки в ОАЭ, Доминикану и на Кипр, отметили в ассоциации.

Средняя стоимость туров на майские праздники выросла по большинству направлений. Например, средний чек путевки в Турцию на этот период у Anex Tour вырос на 20% по сравнению с 2019 годом, в Египет - на 25%, в ОАЭ - на 42%. По данным Pegas Touristik, путевки в Турцию на майские праздники за три года подорожали до 20%, в Доминикану - на 7%, а туры на Кипр сейчас дешевле, чем до пандемии и в 2021 году. Средняя стоимость тура на Мальдивы у "TUI Россия" снизилась на 20%, а путевки в Грецию подорожали на 30%, подчеркнули в АТОР.

Согласно данным аналитической службы АТОР, спрос на зарубежные туры с заездом в период майских праздников в феврале 2022 пока отстает от уровня 2019 года примерно на 10%. Во внутреннем туризме допандемийные объемы бронирований почти достигнуты, а у ряда компаний уже превышают показатель 2019 года. Туры по России входят в пятерку наиболее популярных направлений на майские праздники. В ассоциации уверены, что с учетом самостоятельного турпотока в РФ в этот период отдохнет больше российских туристов, чем за рубежом.

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