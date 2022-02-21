Москва заключила в 2021 году ГЧП-контракты более чем на 100 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва с помощью механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) привлекла в 2021 году средства бизнеса в реализацию проектов высокой социальной значимости на сумму более 100 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Москва активно развивает практику государственно-частного партнерства, которая позволяет решать важные инфраструктурные задачи с помощью средств инвесторов. Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будет реализовано 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, четыре концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, по концессионным соглашениям, подписанным в 2021 году, инвесторы вложат около 3 млрд рублей в создание гериатрического центра и инновационной школы в центре "Сколково". Еще два соглашения с общим объемом инвестиций более 35 млрд рублей заключили в ЖКХ, в рамках которых возведут два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод и первые в России сооружения по удалению из сточных вод азота и извлечению фосфора.

Кроме того, по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта и приобретает современную медтехнику для лечебных учреждений, которые предусматривают не только приобретение техники, но и дальнейшее обслуживание и ремонт со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла.

"В 2021 году объем КЖЦ в Москве превысил 60 млрд рублей. Так, город подписал 15-летние контракты на поставку и сервис 400 электробусов, совокупная цена договоров - более 24 млрд рублей. Помимо этого, заключил 48 контрактов на 26,7 млрд рублей, предусматривающих поставку в медучреждения столицы порядка 760 единиц новейших моделей медицинского оборудования. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.