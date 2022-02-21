{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Ливия планируют возобновить работу межправкомиссии после перерыва в 20 лет

Решение принято по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром нефти и газа Ливии Мохаммедом Ауном

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. России и Ливия планируют в этом году возобновить работу межправительственной комиссии по торгового-экономическому сотрудничеству после 20-летнего перерыва. Следующее заседание состоится в 2022 году, говорится в Telegram-канале Минэнерго России.

Решение принято по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром нефти и газа Ливии Мохаммедом Ауном.

"Николай Шульгинов и министр нефти и газа Ливии Мохаммед Аун на площадке ФСЭГ2022 обсудили возобновление взаимодействия в рамках Российско-ливийской МПК после 20-летнего перерыва", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛивия
Колебания курса рубля
ЦБ повысил курс доллара на 22 февраля до 76,77 рубля
Банк России установил курс евро на уровне 87,34 рубля
Читать полностью