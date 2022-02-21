В России с 2030 года могут запретить захоронение вторсырья

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о вторичном сырье, который запретит его захоронение с 2030 года, при этом обязательным станет раздельное накопление для переработки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"Документом предлагается установить новые понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье", а также планируется запретить захоронение вторичных ресурсов с 2030 года. При этом раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будет обязательным для всех. А юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно законопроекту, будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации", - говорится в сообщении.

Также законопроектом вводится новая статья о требованиях при обращении с побочными продуктами производства. Согласно ее положениям, юридическим лицам и предпринимателям предлагается самостоятельно определять отнесение веществ и предметов к отходам либо к побочным продуктам производства. Обращение с побочными продуктами производства будет осуществляться по особым правилам, предполагающим их использование в течение трех лет. Отдельные вещества и предметы не будут признаваться побочными продуктами производства в соответствии с перечнями, утверждаемыми правительством России.

"Законопроектом также предлагается устанавливать перечни видов товаров и работ, производство и выполнение которых допускается только с использованием определенной доли вторичных ресурсов в их составе, и в отношении которых будет осуществляться стимулирование деятельности по производству или выполнению, а также видов продукции, производство и использование которой не допускается, если при этом образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы", - уточнили в Минприроды.

Законопроектом предлагается изменить законы "Об отходах производства и потребления" и "Об охране окружающей среды" в части регулирования обращения с вторичными ресурсами. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным. Информация размещена в думской электронной базе, документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.