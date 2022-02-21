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Росатом в 2022 году сдаст два объекта в Боливии и приступит к сооружению ЦЯНТ в Сербии

Кроме того, продолжается реализация проектов в сфере здравоохранения - сооружение корпуса ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве и корпуса радиологического центра в Иркутске

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росатом планирует в 2022 году сдать два объекта Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии и приступить к сооружению Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Сербии. Об этом в понедельник пишет отраслевая газета "Стана Росатом" со ссылкой на президента компании "Русатом оверсиз" (компания Росатома, отвечающая за продвижение на зарубежных рынках проектов сооружения АЭС и центров ядерной науки и технологий) Евгения Пакерманова.

"Если говорить о неэнергетическом применении ядерных технологий, в этом году мы планируем сдать в эксплуатацию первые два объекта Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, а именно предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения, а также приступить к реализации проекта ЦЯНТа в Сербии", - сказал Пакерманов. Кроме того, по его словам, продолжается реализация важнейших для российского здравоохранения проектов - сооружение корпуса ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве и корпуса радиологического центра в Иркутске.

ЦЯИТ в Боливии

Центр ядерных исследований и технологий расположен на высоте 4 000 м над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. На базе ЦЯИТ будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят проводить более 5 000 процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний в год. Помимо этого, в центре будет осуществляться радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее качество, продлить ее срок годности и значительно увеличить экспорт. Исследовательский реактор и лаборатории позволят проводить передовые научные исследования и подготовку высококвалифицированного персонала для работы в атомной отрасли.

ЦЯНТ в Сербии

Соглашение о строительстве Центра ядерной науки и технологий было подписано между правительством Сербии и Росатомом в декабре 2021 года. В предстоящие три года в Сербии предполагается построить Центр ядерной медицины на базе циклотронного комплекса, а также объекты по производству радиофармацевтических препаратов.

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