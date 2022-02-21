"Биннофарм групп" покупает у Dr. Reddy’s права на портфель антибиотиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в группу АФК "Система") и международная фармкомпания Dr. Reddy's Laboratories подписали соглашение о приобретении "Биннофарм групп" прав на два антибактериальных препарата у Dr. Reddy’s в России и странах СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе "Биннофарм групп".

"Компания "Биннофарм групп" через дочернее акционерное общество "Алиум" и международная фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd. вместе со своими дочерними компаниями, совместно именуемыми Dr. Reddy's, объявляют о подписании соглашения, которое позволит "Биннофарм групп" приобрести антибактериальные препараты под брендами "Ципролет" и "Леволет" у Dr. Reddy's в России, Узбекистане и Беларуси. Портфель включает различные лекарственные формы препаратов, такие как таблетки, инфузионнные растворы и глазные капли", - говорится в сообщении.

По данным независимых аналитических агентств, эти бренды лидируют в своих сегментах рынка, они станут важным дополнением для портфеля брендированных антибактериальных препаратов компании, подчеркнул генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов. По его словам, приобретение прав на данные препараты в Белоруссии и Узбекистане соответствует стратегическому направлению развития компании на международных рынках.

В течение переходного периода Dr. Reddy’s продолжит поставлять препараты для "Биннофарм групп", чтобы обеспечить их доступность на рынке России и стран СНГ, отмечается в сообщении компании.

Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса, на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".