Курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже прибавлял 2,24% к закрытию предыдущей сессии и достигал отметки 79,03 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:49 мск.

По данным на 17:01 мск, курс доллара поднимался до 79,09 рубля (+2,32%).

В последний раз курс доллара превышал отметку 79 рубля 27 января 2022 года.

В то же время курс евро растет до 89,75 рубля (+2,51%), свидетельствуют данные торгов на 17:01 мск.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1%, до $94,48 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,61% и торгуется на уровне $90,76 за баррель.