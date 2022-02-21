Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт минеральной воды на четверть

ПЯТИГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Экспорт минеральной воды с территории Ставропольского края в 2021 году вырос на 25% - до 68,5 тыс. тонн. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"В 2021 году экспорт минеральной воды в натуральном выражении составил 68,5 тыс. тонн, что превысило объемы 2020 года на 25%. Меры поддержки экспортеров Ставрополья реализуются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция производителей минеральной воды Ставрополья экспортировалась в 25 стран мира. Основные покупатели - Украина, Белоруссия, Казахстан. Впервые были проведены сделки с импортерами из Испании и Болгарии. Минеральной воды без добавления сахара было экспортировано 58,6 тыс. тонн на $11,6 млн. По итогам прошлого года 13 предприятий края экспортировали минеральную воду.

"Лимонада в прошлом году было экспортировано 9,9 тыс. тонн на $3,7 млн в 20 стран мира. Основные внешнеэкономические партнеры по данной продукции - Казахстан, Украина и Азербайджан. Кроме того, по сладким напиткам в 2021 году были открыты новые рынки сбыта в Южной Корее, Болгарии, Грузии", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого приводятся в сообщении.