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Энергетический кризис в Европе

Shell советует Европе увеличить инвестиции в добычу газа для снижения волатильности цен

Также Европе необходимо нарастить число газовых хранилищ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Европе следует увеличить инвестиции в добычу газа в регионе, а также нарастить число газовых хранилищ, чтобы снизить волатильность цен на энергоносители и зависимость от импорта. Такое мнение высказал директор Shell по газовому бизнесу, возобновляемым источникам энергии и энергетическим решениям Ваэль Саван в ходе телеконференции с инвесторами.

"Около десяти лет назад Европа и Великобритания покрывали около 35-40% своих потребностей в газе за счет собственной добычи газа. Сегодня это меньше 20%. Поэтому я думаю, что одним из наиболее понятных элементов политики должно стать привлечение инвестиций в добычу газа в таких местах как Северное море и где-либо еще", - сказал топ-менеджер Shell.

Отток инвестиций из сферы добычи ведет к увеличению волатильности цен на энергию и росту зависимости от импорта, добавил он.

Кроме того, Европа имеет возможность увеличить число газовых хранилищ, но "вопрос не только в наличии инфраструктуры, но и в том, чтобы они была заполнена, когда это нужно больше всего", подчеркнул Саван.

Уровень наполненности европейских подземных хранилищ газом составляет 31,35%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это значение почти на 12 процентных пунктов ниже, чем средний показатель для текущего момента за последние пять лет. Однако с начала года отбор Европой газа из хранилищ сильно замедлился благодаря мягкой погоде в регионе и наплыву танкеров с СПГ.

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Энергетический кризис в Европе
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