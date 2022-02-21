Власти Камчатки планируют увеличить число круизов для туристов в шесть раз к 2030 году

ТАСС, 21 февраля. Число круизов у берегов Камчатки при создании необходимой инфраструктуры может быть увеличено с планируемых в 2022 году 20-25 до 120 к 2030 году. При этом пассажиропоток должен возрасти почти в пять раз - до 25 тыс. человек, следует из представленных в ходе круглого стола "О реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года" в Совфеде слайдов презентации министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

"Создание комплексной инфраструктуры на Камчатке обеспечит устойчивую динамику роста ключевых показателей к 2030 году. Возможно увеличение пассажиропотока с планируемых в 2022 году 20-25 круизов с 4-5 тыс. пассажиров - до 120 круизов с 25 тыс. пассажиров за круизный сезон - к 2030 году", - сказано в тексте презентации.

Поясняется, что во время выполнения этих круизов, предположительно, активизируется посещение всех 26 морских особо охраняемых территорий и акваторий всей Арктики и Дальнего Востока. Кроме того, будут задействованы 8-10 аэропортов для смены пассажиров.

"Сейчас одно из самых новых направлений, которое развивается очень быстрыми темпами, - экспедиционный туризм, тот вид туризма, которому не нужна какая-то инфраструктура прибрежная, наоборот, отсутствие этой инфраструктуры вызывает наибольший интерес среди операторов, которые оказывают услуги по экспедиционному туризму", - добавил Русанов.

В 2021 году количество российских и иностранных туристов в Камчатском крае превысило показатель 2020 года на 48% и составило 245 380 тыс.