"Группа ГАЗ" и Чечня подписали соглашение о развитии транспортной системы республики

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Выставочную экспозицию автомобилей "Группы ГАЗ" представили в понедельник на центральной площади в Грозном. В рамках выставки состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между правительством Чеченской Республики и автопроизводителем.

"Документ подразумевает собой установление отношений стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного взаимодействия сторон в целях развития транспортной системы нашего региона. Это плодотворно отразится на развитии ЖКХ, пассажироперевозках, социальной сфере. Уверен, что подписанное соглашение расширит возможности сотрудничества Чеченской Республики с "Группой ГАЗ", - отметил глава региона Рамзан Кадыров.

Среди представленных образцов были автомобили для специальных нужд в медицинской сфере, по линии ЖКХ и дорожного хозяйства, туризма и пассажирских перевозок. Это легкие коммерческие автомобили "Газель Next" и "Газель NN", школьные и городские автобусы, комбинированная дорожная машина и самосвал-бункеровоз на шасси "Газон Next".

"Для повышения удобства, качества и безопасности перевозки пассажиров на регулярных маршрутах необходимо обновление парка общественного транспорта на более новые, отвечающие современным требованиям автобусы. Эта работа ведется нами на протяжении последних лет, и сейчас в данном направлении мы переходим к взаимодействию напрямую с производителями техники", - отметил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.