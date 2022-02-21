В работе Telegram в России произошел сбой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в понедельник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 23:05 мск было зафиксировано 609 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

50% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на проблемы подключения сервера, 26% - на работу приложения, еще 24% - на трудности с отправкой сообщений.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.