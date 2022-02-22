Минстрой попросили вывести щебень из-под налога на добычу полезных ископаемых

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Опора России" просит Минстрой выступить с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ для снижения нагрузки на производителей щебня, которым доначисляется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина главе Минстроя Иреку Файзуллину, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть на коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вопрос о рисках повышения цен на щебень и строительные материалы в связи со сложившейся налоговой практикой и выступить с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части исключения щебня из-под налогообложения на добычу полезных ископаемых", - сообщается в письме.

Как уточнили в "Опоре России", к ним обращаются производители щебня, используемого в том числе для строительных работ. "В связи с изменением правоприменительной практики, подтвержденной решениями судов, под налогообложение <...> добычи полезных ископаемых попал щебень, а не строительный камень, как это было ранее, что ведет к крупным доначислениям за весь период налоговой проверки", - говорится в письме.

Рост налоговой нагрузки на производителей создает ценовые риски для реализации госпроектов из-за необходимости пересмотра расценок на строительные работы, считают в "Опоре России". "Частные предприятия для урегулирования налоговых претензий вынуждены изыскивать единовременно значительные средства, что приводит к росту цен на необходимый в строительстве щебень и стройматериалы", - говорится в письме.

Позиция властей

В пресс-службе Минстроя ТАСС подтвердили получение письма "Опоры России". В ведомстве отметили, что позицию по документу сформируют "в установленном порядке после детального рассмотрения".

"Вместе с тем, Минстрой России отмечает потенциальную возможность положительного влияния внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части изменения подхода налогообложения налога на добычу полезных ископаемых (щебень на строительный камень), в том числе для стабилизации формирования стоимости отдельных видов строительных ресурсов", - говорится в ответе на запрос.

В Минстрой обращались и другие организации, обеспокоенные риском повышения цен в связи с налогообложением щебня НДПИ, для проработки вопроса Министерство направило запрос в Минфин, подчеркнули в пресс-службе. "Вместе с тем, в целях признания строительного камня продукцией горнодобывающей промышленности и разработки карьеров Минпромторгом России прорабатывается вопрос о внесении изменений в межгосударственный стандарт номер 31436-2011 "Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ" в части уточнения области применения данного стандарта", - говорится в ответе на запрос.