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Опрос: половина россиян готова потратить до 5 млн рублей на покупку квартиры

Большинство респондентов планируют изменить свое жилье к лучшему в ближайшее время, говорится в результатах опроса "СберСтрахования"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Половина россиян, планирующих покупку квартиры, готовы потратить на нее до 5 млн рублей. Об этом говорится в результатах опроса дочерней компаний "Сбера" "СберСтрахование" среди 1,5 тыс. респондентов по всей России.

"Большинство россиян (82,6%) в ближайшее время планируют изменить свое жилье к лучшему: 61,6% собираются делать ремонт, 10,8% - купить квартиру, 10,2% - снять более привлекательную квартиру, а 7,6% хотели бы в обозримом будущем реализовать планы по приобретению идеальной квартиры, но будут отталкиваться от обстоятельств. Половина россиян (49,8%), которые планируют в ближайшее время купить квартиру, готовы потратить на неё до 5 млн рублей, 26,5% - до 10 млн рублей, 12,1% - до 15 млн рублей, 4,5% - до 25 млн рублей, а 7,2% - свыше 25 млн рублей", - говорится в результатах опроса.

Говоря о том, что хотелось бы исправить, 32,9% респондентов заявили, что им не хватает качественного ремонта, 17,7% хотели бы иметь комфортный санузел или душевую, 11,1% рассказали, что не хватает новой мебели. Почти каждый десятый (9,8%) пожаловался на маленький метраж, 8% - на плохую шумоизоляцию, 6,7% - на отсутствие красивого вида из окна, а 6,3% - на низкие потолки. Также 2% отметили, что хотели бы иметь балкон, 1,1% - систему умного дома, 0,6% - охранную систему. Только 2,7% опрошенных заявили, что удовлетворены своими квартирами.

Более половины (60,8%) тех, кто собирается делать ремонт, готовы потратить на него до 1 млн рублей, 33,5% - свыше 1 млн рублей, 4,6% - свыше 5 млн рублей и лишь 1,1% - свыше 5 млн рублей. Наиболее значимым фактором при выборе квартиры респонденты назвали транспортную доступность (32,9%). 19,5% всегда обращают внимание на тип дома, в который планируют заселиться, а для 12% важную роль играет развитая инфраструктура района. О том, что квартира должна быть в центре города, заявили 10,2%, а 8,9% предпочитают жить вблизи торговых центров. Для 14,7% все вышеперечисленные факторы не имеют значения, главное - чтобы понравилась сама квартира.

Идеальная площадь квартиры, по мнению более трети опрошенных (39,1%), составляет от 70 до 90 кв. м. 27,2% считают, что это 50-60 кв. м, 25,6% - больше 90 кв. м, 8% - около 40 кв. м.

О том, что застраховали жилье, рассказали 47,2% респондентов. Из них 35,7% отметили, что покупка страховки уже себя оправдала, а 10,2% приобрели ее, поскольку считают необходимой по умолчанию. Среди тех, кто уже успел "испробовать" страховку, 71,2% залили соседи, 15,6% получили выплаты за пожар или взрыв, 6,3% - за стихийные бедствия, повредившие квартиру, 5,4% - за кражу и вандализм, а 1,5% - за причинение вреда жизни, здоровью и/ или имуществу.

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