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Российский рынок акций открылся снижением

Индекс Мосбиржи потерял 5,5%

Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет 5,5% - данные торгов.

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Россия
Курс доллара на Московской бирже вырос до 79,99 рубля
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