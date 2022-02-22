Адыгея в 2021 году увеличила экспорт продукции в полтора раза

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Прямые экспортные поставки продукции из Адыгеи за 11 месяцев минувшего года увеличились в денежном выражении в полтора раза - до $38 млн, сообщил ТАСС руководитель регионального центра поддержки экспорта Алий Дедухов.

"Несмотря на пандемию, экспорт продукции из Адыгеи в минувшем году вырос. За 11 месяцев 2021 года он составил 38 млн долларов, что в полтора раза больше аналогичного периода 2020 года", - сказал он.

Предприятия республики экспортировали безалкогольные напитки, соки и воды на сумму $1,6 млн (плюс 70%), подсолнечное масло на сумму $1,7 млн (плюс 50%). Экспорт машиностроительной продукции вырос на 65% и составил $4,7 млн, продукции химической отрасли - на 40%, до $4,3 млн. Впервые с 2013 года в минувшем году был осуществлен экспорт в Палестину (126,2 тонны подсолнечного масла), Алжир (100 тонн злаковых культур) и ЮАР (49,4 тонны пиломатериалов). Первые прямые экспортные поставки пшеницы из Адыгеи, осуществленные сельхозпредприятиями республики за 10 месяцев 2021 года, составили $8 млн.

"Думаю, что в 2022 году будет тенденция к росту этих показателей на 10-15%. Сейчас мы работаем над выводом на экспорт предприятий, производящих кондитерские изделия, дубовые бочки, минеральные удобрения, медовую продукцию", - добавил собеседник агентства.

Центр поддержки экспорта Адыгеи, способствующий развитию внешнеэкономических связей и реализации продукции местных предпринимателей, в том числе и брендовой, открылся в 2019 году. Основу экспорта из республики составляет продукция АПК: молочная и кисломолочная, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, нешелушеный рис, а также механическое оборудование, пиломатериалы, безалкогольные напитки, гофрированный картон, эфирные масла, бытовая химия, сельхозтехника.

Товаропроизводители Адыгеи экспортируют продукцию более чем в 30 стран. Крупнейшими торговыми партнерами республики в экспорте являются страны СНГ (Казахстан, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения), а также Турция, Израиль, Литва и Китай. В 2021 году география экспорта расширилась, и к этим странам добавились Германия, Нидерланды, Вьетнам и Грузия.