Росатомфлот впервые в истории арктической навигации в это время года провел караван по СМП

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Росатомфлот (предприятие Росатома) обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса с востока на запад по Северному морскому пути (СМП). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Атомфлота, отметив, что подобная проводка совершена впервые в истории арктической навигации.

"Впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" провел суда ледового класса Arc5: теплоходы "Инженер Трубин", "Полар Кинг" и атомный контейнеровоз "Севморпуть", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в это время года под проводкой атомного ледокола суда ледового класса Arc5 могут преодолеть всю акваторию Северного морского пути", - прокомментировал событие первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.

Девятого февраля из порта Певек атомный ледокол "Арктика" начал проводку теплоходов "Инженер Трубин" и "Полар Кинг" при поддержке дизель-электрического ледокола "Капитан Драницын". Спустя двое суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошел атомный контейнеровоз "Севморпуть". Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой следовало из Владивостока в порт приписки Мурманск. 19 февраля "Севморпуть" самостоятельно продолжил движение, а ледокол "Арктика" в Обь-Енисейском районе передал атомоходу "Ямал" караван из двух судов. Спустя двое суток караван вышел из акватории Северного морского пути у западной кромки льдов Карского моря.

Сейчас теплоходы "Инженер Трубин" и "Полар Кинг" следуют в Архангельск. Атомный контейнеровоз держит курс на порт погрузки Мурманск. Атомный ледокол "Ямал" направляется к причалам ФГУП "Атомфлот" для плановой смены экипажа. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" продолжает работы в Обь-Енисейском районе Северного морского пути.

Ледовый класс Arc5

Ледовый класс - один из параметров судна, показывающий его способность находиться в море в зависимости от тяжести ледовых условий. Согласно Российскому морскому регистру судоходства, судно ледового класса Arc5 может самостоятельно плавать в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,0 м в летнее-осеннюю. Допустимо также плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 0,9 м в зимнее-весеннюю и до 1,2 м в летнее-осеннюю навигацию.