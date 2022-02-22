В "Технополисе Москва" запустили в производство оборудование для дезинфекции медизделий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" наладил выпуск нового дезинфекционного оборудования и создал первое комплексное отечественное решение для эндоскопических отделений. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"В этом году предприятие "ТЗМОИ" стало производить полностью российские шкафы для сушки и безопасного хранения эндоскопов. Мощности предприятия рассчитаны на изготовление 400 единиц в год. Вместе с ранее созданной резидентом мойкой для эндоскопов оборудование образует первое российское комплексное решение для дезинфекции медизделий. Это еще один вклад в развитие медицинского кластера столичной ОЭЗ, где работают более 30 компаний. Они снабжают своей продукцией Москву и регионы", - сказал Прохоров.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, новое решение резидента стало итогом модернизации его производства в 2021 году. В результате дооснащения площадки у предприятия "ТЗМОИ" появилась возможность выпускать больше собственных комплектующих и достигнуть по ряду изделий стопроцентной локализации, то есть выпускать полностью отечественные продукты. Так, в частности, новый комплекс по обработке эндоскопов учитывает как пожелания медиков, так и условия его эксплуатации - особенности воды, воздуха, электронапряжения. Более того, модернизация позволила в прошлом году удвоить объемы выпуска продукции и поставить заказчикам более 500 единиц техники в 50 регионов страны.

В свою очередь генеральный директор предприятия Александр Просвиряков добавил, что стопроцентная локализация новой продукции позволяет осуществлять поставку изделий в кратчайшие сроки. Это важно в условиях пандемии, когда и потребность в технике растет, и есть сложности с импортом комплектующих.

"Для медучреждений появление единого отечественного комплекса по обработке эндоскопов облегчает эксплуатацию оборудования. Машины имеют одну систему управления с запатентованным программным обеспечением собственной разработки АО "ТЗМОИ". Интуитивно понятный и единообразный алгоритм управления значительно облегчает работу медицинского персонала, минимизирует вероятность ошибок", - подчеркнул он.

Шкафы для сушки и асептического хранения представлены двумя моделями на четыре и восемь эндоскопов соответственно. Они предусматривают вертикальный способ хранения, рекомендованный производителями эндоскопов. Поступающий в камеру воздух пропускается через систему фильтрации HEPA, затем дополнительно обрабатывается УФ-лампами. Асептическое хранение, то есть сохранение изделий в продезинфицированном состоянии, обеспечивается за счет блокировки поступления "грязного воздуха". Это делается при нагнетании внутри шкафа избыточного давления. В таких условиях эндоскопы могут храниться до 10 суток.