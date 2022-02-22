Серийное производство российского электрогрузомобиля начнется в III квартале

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Серийное производство первого российского электрогрузомобиля EVM Pro компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" начнется в третьем квартале 2022 года. Об этом говорится в материалах компании к первой публичной презентации авто.

"Серийное производство электрогрузомобилей откроется в Москве, в третьем квартале 2022 года. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ "Технополис Москва" на площади более 2 тыс. 600 кв. м", - отмечается в материалах.

В первый год работы мощность завода составит тысячу электромобилей. Стоимость электрогрузомобиля составит около 2,5 млн рублей.

EVM Pro создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси "УАЗ Профи". Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.

О СПИК на электромобили

Ранее ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Моторинвест" подали заявки на конкурс на заключение специнвестконтракта (СПИК) по электромобилям. В понедельник, 21 февраля, сообщалось, что межведомственная комиссия признала обе заявки победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК. Как отмечалось ранее, итоги конкурса будут проведены до 5 марта.

Разработка экологичного транспорта проходит в рамках реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Как говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, к концу 2022 году ожидается первое производство первого серийного электромобиля.