Реконструкция старейшего моста через Обь в Новосибирске завершится в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Реконструкции Октябрьского автомобильного моста через реку Обь, который был построен в 1955 году в Новосибирске и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, стартует в 2022 году и завершится в 2024-м, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Октябрьский мост в Новосибирске - старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь. Он построен в 1955 году, с тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали. Как сообщали в мае прошлого года в региональной прокуратуре, в 2018 году состояние моста признали "ограниченно работоспособным". К такому выводу пришли специалисты из Сибирского государственного университета путей сообщения. Отмечалось, что его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения.

"С учетом сезонности и условий выполнения работ без остановки движения транспорта, общий срок ремонта - с июня 2022 года по сентябрь 2024 года. Ориентировочная стоимость ремонта - 2,7 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что уже завершена разработка проектно-сметной документации для выполнения работ, она будет направлена на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости в первом квартале 2022 года.

В марте 2020 года бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщал, что городские власти планируют приступить в капитальному ремонту моста в 2021 году и закончить в 2023 году, однако позднее мэр города Анатолий Локоть сообщил, что городские власти отказались от реконструкции из-за высокой стоимости проекта, которая превышает 1 млрд рублей. В мае прокуратура Новосибирска после проверки дорожной безопасности движения подала иск в суд, чтобы обязать мэрию и подведомственное учреждение разработать проектную документацию на ремонт Октябрьского моста.