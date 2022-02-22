{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД планируют использовать сдвоенные поезда для вывоза пустых вагонов из-под угля

Сейчас холдинг корректирует технологию работы, чтобы увеличить объемы перевозок по всем основным направлениям транспортировки угля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. РЖД намерены использовать сдвоенные поезда для вывоза пустых вагонов из-под угля для освобождения припортовых станций и железных дорог. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с угольщиками и операторами.

"Для скорейшего освобождения припортовых станций и железных дорог от выгруженных вагонов РЖД рассматривает возможность вывоза их сдвоенными поездами. Они могут начать курсировать из портов Дальнего Востока и Северо-Запада", - сказали в компании. РЖД рассчитывает, что это позволит ускорить оборот вагонов и вывезти дополнительные объемы угля.

По словам замглавы РЖД, сейчас холдинг корректирует технологию работы, чтобы увеличить объемы перевозок по всем основным направлениям транспортировки угля. В частности, компания предлагает операторам и грузоотправителям более активно использовать для грузов инновационные вагоны с увеличенным объемом и грузоподъемностью.

Также компания обсудила с угольщиками разработку нормативных документов для оптимизации формирования и продвижения грузовых поездов.

Теги
Россия
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"
Признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"
Читать полностью