РЖД планируют использовать сдвоенные поезда для вывоза пустых вагонов из-под угля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. РЖД намерены использовать сдвоенные поезда для вывоза пустых вагонов из-под угля для освобождения припортовых станций и железных дорог. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с угольщиками и операторами.

"Для скорейшего освобождения припортовых станций и железных дорог от выгруженных вагонов РЖД рассматривает возможность вывоза их сдвоенными поездами. Они могут начать курсировать из портов Дальнего Востока и Северо-Запада", - сказали в компании. РЖД рассчитывает, что это позволит ускорить оборот вагонов и вывезти дополнительные объемы угля.

По словам замглавы РЖД, сейчас холдинг корректирует технологию работы, чтобы увеличить объемы перевозок по всем основным направлениям транспортировки угля. В частности, компания предлагает операторам и грузоотправителям более активно использовать для грузов инновационные вагоны с увеличенным объемом и грузоподъемностью.

Также компания обсудила с угольщиками разработку нормативных документов для оптимизации формирования и продвижения грузовых поездов.