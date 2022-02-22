В марте Сербия намерена начать с Россией переговоры по газовому контракту на 10 лет

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Сербия планирует в марте или апреле начать переговоры с российским "Газпромом" по новому газовому контракту сроком минимум на 10 лет. Об этом заявил во вторник в эфире канала ​​​​​​​TV Prva генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"По нашему желанию мы подписали договор на шесть месяцев, президент [Сербии Александар] Вучич заключил отличное соглашение, которое действует до 1 июня. А мы где-то в середине марта или в начале апреля должны были бы начать с "Газпромом" переговоры по новому долгосрочному соглашению, я бы подписал контракт минимум на 10 лет, а до сих пор я давал неплохие прогнозы, когда речь идет о газе", - сказал Баятович.

По его словам, проблем с ростом цен на газ в Сербии и дефицитом топлива не ожидается. "Газ для потребителей в Сербии не подорожает, как для домохозяйств, так и для промышленности. Вы знаете, что президенты [РФ и Сербии Владимир] Путин и [Александар] Вучич договорились, что 60% газа идет по известной цене в $270 за 1 тыс. куб. м, разницу мы закупаем у русских или иногда в Венгрии, у русских по биржевой цене, у торговцев - с комиссией, - отметил глава компании. - Подорожания не будет, это договоренность президента и правительства. Но это не только вопрос цен, потому что газа все меньше, вы его скоро не сможете купить, ожидается скачок цен вслед за скачком [стоимости] нефти".

Баятович подчеркнул, что санкции Запада пока вводятся против ДНР и ЛНР, а не против РФ. При этом он отметил, что Турция не поддержала резкую критику Европы по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР. В этой связи труба газопровода, идущая из России через Турцию в Сербию, дает Белграду надежду на то, что дефицита газа в регионе не будет.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Вучич назвал "исключительными".

С 1 января "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.