В Молдавии опасаются санкций со стороны "Газпрома" после утечки данных

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил обеспокоенность санкциями со стороны "Газпрома" после утечки данных из контракта на поставку газа, которые представляют коммерческую тайну. Об этом Чебан написал во вторник в своем Telegram-канале.

"Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу выполнение контрактных обязательств между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" и энергетическую безопасность страны в целом. Проще говоря, опубликование в прессе Дополнения №19 к основному контракту может нарушить принцип бесперебойности поставок газа в Республику Молдова", - написал Чебан.

Он сообщил, что готовит обращение в генеральную прокуратуру с просьбой привлечь виновных лиц к ответственности за утечку информации. Параллельно отдел корпоративной защиты предприятия проведет внутреннее расследование.

"Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа в конце прошлого года. Молдавские журналисты требовали от правительства опубликовать договор, обвиняя Москву якобы в навязывании дополнительных обязательств Кишиневу. Молдавский портал Anticoruptie опубликовал дополнение к контракту, в котором уточняются условия поставок, а также сроки погашения долга за поставки топлива в прошлом.